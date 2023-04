‘Perturbador y triste el video del Dalái Lama’, dice Arturo Zaldívar de la SCJN

“Me resulta perturbador y triste el video del Dalai Lama. No hay broma ni entorno cultural que justifique el abuso de un niño. Porque eso fue lo que hizo el líder religioso. Una lástima que con su ‘océano de sabiduría’ no haya entendido algo tan obvio. #ConLasYLosNiñosNo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Dicho mensaje no fue bien recibido por el ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien declaró el encuentro como inapropiado, y que no debería bromearse de esa forma con los menores de edad.

El caso ha causado preocupación y usuarios no se detienen en llamarle la atención al Dalái Lama, pues acusan que no sólo se trata de “una broma juguetona”, y el acto es totalmente inaceptable.

“No normalicen el abuso sexual de niños: no importa cuán reverenciado sea el Dalái Lama. No estoy de acuerdo con que un niño le chupe la lengua a un hombre o mujer adulto, cualquiera”, escribió la abogada y activista política, la Dra. Shola Mos-Shogbamimu.

