¡Arranca Máynez Capital Fest! Así es el cierre de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano en la CDMX

ASÍ FUE EL CIERRE DE CAMPAÑA DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ

“Este festival es para darles las gracias porque yo podría estar o no estar aquí, pero el cambio no lo va a hacer ningún presidente. No lo hizo Fox, no lo hizo Morena, lo van a hacer ustedes”, dijo Máynez como parte de su discurso de inicio.

El emecista estivo acompañado del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, además de miembros de su equipo y simpatizantes, quienes mostraron su apoyo.

Dentro de sus palabras, el candidato presidencial aseguró que su proyecto es impulsado por una juventud que no tiene interés en la forma en que otros partidos hacen política.

“No nos interesa su política, aquí este país va a cambiar, va a ver al futuro, nunca más vamos a tener a un joven en la cárcel por fumar marihuana.

“Queremos darle las gracias por demostrarle al país que decían que los jóvenes eran ápaticos, que somos una generación de cristal los millennials, que son una generación de cristal los centennials. Les demostramos que no es que no nos interes la política, ¡no nos interesa su política!.

“Nunca más vamos a permitir que desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores de gobierno, medios de comunicación que pagan las campañas y se cobran a lo chino y cancelan el derecho de las personas a la vivienda y cancelan los derechos de las personas para tener un país con dignidad. Nunca más vamos a permitir”.