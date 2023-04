Investiga Fiscalía de Nuevo León a Adrián Marcelo por presunto abuso

Este jueves a través de Instagram, Carolina Lerma difundió un post en el que detalla que habría sufrido abuso sexual por parte de Adrián Marcelo y Miguel Ángel.

En la publicación da a conocer que el hecho habría ocurrido luego de que terminara su relación sentimental con el famoso youtuber.

“Quiero alzar mi voz por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más, miedo de hablar por estar en el ojo del huracán y miedo por las consecuencias de hablar para mí”, señala la publicación de la denunciante.

“El pasado 4 de febrero de 2022 tuve un encuentro con Marcelo, debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental. El motivo era únicamente hablar de cómo me sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros. Él sugirió vernos en un departamento, a lo cual yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve”, continuó.

“Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir su mal trato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”, agregó.

“Decidí publicar esto, lo hago por mí, para poder sanar y por todas esas mujeres que como yo han sido víctimas de violencia de género. Esta publicación no es con el énfasis de dañar la imagen de nadie u obtener alguna remuneración económica. No estamos solas, la empatía y unión es lo que nos hace fuertes y que de ser posible esto no le pase a ninguna más”, finalizó.