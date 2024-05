Así se vivió cierre de campaña de candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, desde Zócalo

SHEINBAUM, EL 2 DE JUNIO SE DEFINE PROYECTO DE NACIÓN

Claudia Sheinbaum anunció que el 2 de junio se define un proyecto de nación. Recordó la corrupción existente durante el llamado periodo neoliberal, “después de 36 años se demostró que un país no puede avanzar cuando sólo se favorece a lo más próspero”, dijo.

“Gracias, gracias, gracias por tanto. El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo no los voy a defraudar. Hace casi 6 años, el 1 de julio de 2018, el pueblo de México no solo eligió a un presidente más, sino que decidió cambiar el rumbo de nuestra historia para iniciar, de manera pacífica, la cuarta transformación de la República;

“El pueblo de México dispuso superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral bajo el liderazgo del mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador!”, afirmó Sheinbaum al grito de ‘¡Presidenta!’.

Señaló que durante 36 años estuvieron presentes los ‘fraudes electorales, magnicidios y desafueros’ por parte de los neoliberales. “El pueblo de México no quiere regresar al pasado. Casi seis años después del triunfo de la 4T, podemos decir que México ha cambiado para bien”, resaltó.

Además, destacó la baja en el desempleo y los empleos informales. “Hoy tenemos un país con menos pobreza, menos desigualdad [...] somos la doceava economía del mundo y el principal socio comercial de los Estados Unidos”, remarcó la candidata de la Cuarta Transformación.

“La Cuarta Transformación ha levantado el ánimo nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanas y mexicanas [...] México se dirige a ser una potencia de bienestar y protección al medio ambiente”, señaló.

