Pese a lluvias del fin de semana, presas de Nuevo León no tuvieron repunte

Aunque en Nuevo León se registró un fin de semana de lluvias intensas, estas no tuvieron un repunte significativo en el almacenamiento de las presas; de acuerdo con el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua.

La presa Cerro Prieto de Linares, donde hace un mes se anunció su “Día Cero”, hasta el jueves (un día antes del comienzo de las precipitaciones) registró 0.86% de almacenamiento; mientras que para este lunes solo presentó 0.91% de llenado.

Mientras que en la presa de “La Boca” ubicada en Santiago, lugar donde se viralizaron videos de la intensidad de la lluvia, tenía una capacidad de almacenamiento de 8.20% a 8.84% para este lunes.

Este evento meteorológico llega con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presa “El Chuchillo” en China para supervisar y firmar el proyecto de abastecimiento de agua Acueducto “El Cuchillo” II; presa donde el jueves pasó de 39.97% al lunes con 39.85% de su capacidad.

Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA, explicó para el medio de comunicación de El Financiero que “no es exactamente relacionable el hecho que una presa en bajos almacenamientos tenga una sequía muy intensa. En Nuevo León, dos de las presas que abastecen prácticamente ya no tienen agua, pero este estado no tiene la sequía más intensa, como mencionaba, es un análisis general y depende de almacenamientos, pero no quiere decir que esté relacionado”, apuntó.