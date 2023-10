Pese a promesa con México, Biden ampliará muro en la frontera

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Joe Biden, considera que el muro que divide la frontera entre Estados Unidos y México no es efectivo para evitar la migración, por lo que considera que es necesario que este sea reforzado.

El mandatario demócrata dio un giro a su discurso, ya que en 2020, durante su campaña rumbo a la presidencia afirmó que: “no se construirá ni un pie más de muro” durante su administración.

Después de una reunión en la Casa Blanca, con sus asesores de Seguridad Nacional, aseguró que el recurso asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores, a pesar de que lo había pedido al Congreso en diversas ocasiones.

“Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”, indicó.

En 2021 su postura era que “no se desviarían más dólares de los contribuyentes estadounidenses para la construcción de un muro fronterizo”.

Cabe señalar que la asignación de fondos para reforzar el muro fueron aprobados en 2019 por el Congreso en 2019, cuando todavía no llegaba al poder y el país era gobernador por Donald Trump.

Por su parte, la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, dio como argumento que la Casa Blanca no puede retrasar más las obras del muro, además que no se pueden desviar los fondos y el Ejecutivo debe “cumplir con la ley”.

De octubre de 2022 y agosto del presente año las autoridades de Estados Unidos han detenido a más de 245 mil personas que intentaban cruzar la frontera desde México.

Este anuncio ocurre a la par que autoridades estadounidenses, entre ellas el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajaron a México para dialogar con sus homólogos sobre la crisis de fentanilo y el problema de migración.