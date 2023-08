Pese a restricciones, AMLO se lanza contra Xóchitl Gálvez y panistas en la Mañanera; ‘defiende’ la cultura del sureste de ‘clasistas’ y ‘racistas’ (video)

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó las críticas contra la senadora Xóchitl Gálvez por sus señalamientos sobre Chiapas y la diferencia de cultura con el norte del país. Aprovechando para recordar comentarios similares hechos por personajes del Partido Acción Nacional (PAN) como Vicente Fox y Gabriel Quadri.

“No voy a mencionar nada, pero tengo que defender a todos los mexicanos. Soy presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a nadie, mucho menos a los pueblos originarios. No voy a hablar, nada más que si esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado”, dijo durante su conferencia mañanera de este lunes.