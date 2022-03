Piden policías estatales en Zacatecas remoción de mandos, protección y apoyos a familias de elementos caídos

ZACATECAS, Zac.- Un grupo de policías estatales se manifestaron afuera de la Secretaría de Seguridad Pública para exigir la remoción de tres mandos, además de entregar un pliego petitorio, donde también solicitan que se establezcan políticas de apoyo a las familias y beneficiarios de los elementos caídos en cumplimiento de su deber y piden establecer a la brevedad una mesa de diálogo con el secretario de Seguridad, Adolfo Marín Marín.

Los manifestantes, que en su mayoría traían cubierto sus rostros, se apostaron afuera de las instalaciones de la corporación en exigencia de no iniciar sus turnos de trabajo hasta que se entablara comunicación directa con el titular de la SSP, quienes no quisieron dar declaraciones a la prensa “para no ser identificados”, solo compartieron copia del pliego petitorio.

En el documento, el personal operativo de la corporación estatal solicita la destitución de José Aciano Medrano, subsecretario de Seguridad Pública e Inteligencia Policial; Israel Reyes García, encargado del despacho de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva; así como de Lizbeth Takahashi Castañeda, jefa de la División de las Fuerzas Estatales, a quienes se les señala de “actuar de manera prepotente y altanera en contra del personal” y que “amenazan y hostigan a quien no es a fin a sus intereses”.