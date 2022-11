‘Pintan’ las calles de rosa y blanco a favor del INE; miles salen a marchar en México

“Creemos en un México y no de un solo hombre... de alguien que quiere quedarse con el árbitro electoral, que quiere quedarse con el país. Este país es de todos, la soberanía está aquí y aquí está el pueblo, no su pueblo es el pueblo;

“NO A LA DESTRUCCIÓN DEL INE”: JOSÉ WOLDENBERG

Ante la llegada de los primeros contingentes al Monumento de la Revolución, el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, llamó a los mexicanos a no ‘destruir’ al INE, así como no alinear los órganos a voluntad del gobierno.

“Dejamos atrás el país de un solo hombre, para abrir paso a elecciones libres, disputables y creíbles”, aseguró. “Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los Institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático”, mencionó ante la multitud de personas que llegaban al punto de encuentro.