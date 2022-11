Plantea grupo plural eliminar uso de efectivo en la política ‘que todo el dinero sea bancarizado’

CDMX.- En medio del debate por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el financiamiento público a los partidos políticos y ante el incumplimiento de Morena de devolver al erario el dinero que prometió, el grupo plural del Senado ofreció apoyar la reforma electoral que impulsa la llamada 4T, siempre y cuando incluya prohibir el uso del dinero en los partidos y en general en la vida política del país, para acabar con los moches y los sobres.

El senador Germán Martínez puntualizó que el dinero en la política debe estar “absolutamente fiscalizado y bancarizado”.

“El grupo plural no va a apoyar ninguna reforma legal en la que no se elimine el dinero en efectivo en la política (...) Para facilitar la fiscalización, para que se acabe el Rey del Cash, para que se acaben los moches del PAN, para que se acaben el cash de Morena, para que se acaben los fideicomisos políticos en todos los partidos políticos, para que se acaben los moches azules y los sobres guindas, para que no entre el dinero del crimen, para que no entre el dinero del narco en política”, dijo.

En entrevista, el legislador sin partido pidió a Morena que se elabore un proyecto de reforma electoral en el que se incluyan propuestas de la oposición y no sólo de la 4T.

“Si el plan B o el plan C están hechos y redactados sólo por Morena, pues eso es el coro de la iglesia de la 4T, y que lo aprueben ellos. Si nos dejan a nosotros quitarle y ponerle palabras encontrarán nuestros votos, y una de las cosas que pedimos, si quieren en verdad una reforma que acabe con los moches y que acabe con los sobres, que acabe con el dinero en la vida pública de México, pues que se acabe el efectivo para partidos y candidatos; que todo el dinero sea bancarizado para facilitar la fiscalización, y eso sería un gran avance”, puntualizó.

El senador Germán Martínez insistió en que si se acaba el efectivo en candidatos y en partidos, y todo el dinero está bancarizado para que se facilite la fiscalización “entonces nosotros podremos dar un paso adelante a encontrarnos con las propuestas de ellos, pero si sólo las redactan las manos de Morena, pues que levanten la mano los de Morena. Así de sencillo”, advirtió.