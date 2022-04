Podría haber rebrote de COVID en México por relajación en medidas, advierten

Ante los rebrotes en Asia y en Europa, miembros del equipo Covid-19 de TecSalud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) compartieron que el incremento de casos o rebrotes de contagios se puede esperar también en México, debido principalmente a la relajación en las medidas de prevención por la baja en el número de casos de estas últimas semanas.

“El fin de la pandemia está lejos. Esto de que ocurran rebrotes es algo que va a suceder cada cierto tiempo, es algo que ya se había especificado. Se reanudan las actividades y se relajan un poco las medidas de aislamiento. Es algo que eventualmente tenía que suceder, que todos se incorporarán a sus actividades. Los brotes son algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir”, señaló Reynaldo Lara, infectólogo de TecSalud.

En opinión del infectólogo, para considerar un aumento de casos como un rebrote, a nivel población, hay que hacer una relación con el número de contagios que se hayan registrado durante el último mes o mes y medio: “Habitualmente cuando hay un 20% por arriba de lo último que se ha estado observando, entonces, se puede considerar que se está viendo un brote como tal, hablando específicamente de Covid-19”.

En el caso de los brotes alrededor del mundo, así como los casos que hoy se registran en México, el médico señaló que es Ómicron la variante que sigue predominando. En tanto, Gloria Aguirre, también infectóloga de TecSalud, señaló que los brotes en lugares de trabajo y escuelas también se pueden identificar cuando el aumento de número de los casos están relacionados entre sí.

“Se puede analizar si hay esa tendencia en el aumento porque sabemos que esto es exponencial, si se enferma uno y luego al otro día dos y luego cinco, tienes que actuar. Yo creo que en cuestión de unos cinco días se tendrían que tomar medidas. Para hacer frente al brote tendrían que rastrear contactos, tomar medidas de aislamiento oportunas y reforzar las medidas de prevención, como el cubrebocas y la mayor ventilación, y disminuir el número de personas que asisten o están en un mismo lugar”, indicó.

Aunque Aguirre señaló que no es posible predecir si habrá o no brotes de Covid-19, dijo que hay medidas que las personas pueden tomar para prepararse ante un incremento de casos. Afirmó que una de las más importantes es la vacunación. “Ahorita es el momento idóneo para que quiénes no tienen su esquema completo o les falta el refuerzo se lo pongan y que tengan un efecto de protección significativo al llegar otra vez la siguiente ola, brote o aumento de casos”, subrayó.

Asimismo, Reynaldo Lara citó el mantener precauciones porque aunque se han quitado ciertos protocolos de seguridad, el cuidado debe prevalecer: “Hay que ser muy cautos pues a pesar de que ya se levantaron cierta restricciones como el uso obligatorio de cubrebocas, todavía hay que ser responsables y llevar tu cubrebocas a todos lados para que lo uses cuando entres a un lugar cerrado”.

Finalmente, sugirió que las personas que lleguen a tener síntomas asociados a Covid-19 se realicen una prueba, y en caso de no poder hacerlo, consideren aislarse como si estuvieran infectados para evitar poner en riesgo a otros. Además, refirió que más allá de tener que volver a exigir el uso del cubrebocas en espacios abiertos, tendrían que tomarse medidas como reducir los aforos.

