Policías ‘encañonan’ a Manuel Velasco en Veracruz; SSP asegura que fue operativo de seguridad

El aspirante presidencial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, acusó que policías de Veracruz lo retuvieron mientras se trasladaba con sus colaboradores; detalló que seis patrullas con armas largas participaron en el encuentro.

“Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García [...] Con nosotros iban mujeres”, dijo el ex gobernador de Chiapas en entrevista con Azucena Uresti, exigiendo una respuesta del mandatario estatal.

Asimismo, externó que se identificó con los elementos, cuestionándolos sobre el motivo de la retención: “No nos dijeron nada”, calificó. “No he hablado con el gobernador, ahorita voy en carretera, pero por supuesto que me voy a comunicar con el gobernador”.