Presume AMLO encuesta con más del 60 por ciento de aprobación

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en su conferencia matutina una encuesta de el diario El Universal en la que se indica que cuenta con el 65 por ciento de la aprobación de la población mexicana.

El ejercicio realizado por Buendía & Márquez también señala que el 68 por ciento de los mexicanos están a favor de que el partido Morena cuente con la mayoría en el Legislativo para poder aprobar las reformas constitucionales que propone el mandatario federal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘A la Corte ya la perdimos, siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder’: AMLO

“Les voy a dar una encuesta que publica hoy EL UNIVERSAL, el 68% de los mexicanos está a favor de que el presidente entrante -mujer, hombre- cuente con mayoría para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación”, expresó.

“Vamos a presumir, por la encuesta de hoy, hay mucha propaganda por lo de las elecciones, inventan, no voy a decir otras cosas, no me vayan a multar, a cepillar, pero campañas. Miren cómo estamos 65% de aprobación y cuánto de desaprobación, 26%”, añadió.