Confirma AMLO espionaje de Encinas con Pegasus, pero desconoce quien lo realizó

Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del día de hoy, mencionó que le dijo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que no diera importancia a los actos de espionaje en su contra, luego del reportaje de The New York Times.

“Le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario negó tener certeza de quién llevó a cabo el espionaje. Sin embargo, confirmó que sí fue espiado.