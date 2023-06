Pronostica AMLO que economía crecerá 4% en 2023

“Cuando hablo de los de arriba acuérdense que siempre he sostenido la consigna, la frase, la máxima de ‘Arriba los de abajo’, que no quiere decir abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Todo lo hemos conseguido fundamentalmente y esa es la clave por no permitir la corrupción, porque se dedicaban a saquear a México”, señaló.

En “La Mañanera” el jefe del Ejecutivo presentó un informe sobre la situación económica del país, la cual, aseguró, registra niveles récord en generación de empleos, salario promedio e inversión extranjera.

López Obrador destacó la apreciación del peso mexicano frente al dólar y afirmó que se mantiene en primer lugar frente a otras divisas del mundo, por lo que enfatizó: “hemos recuperado la fuerza del peso”.

El presidente comparó el comportamiento del peso mexicano en sexenios pasados, como lo fue en el gobierno de Miguel de la Madrid, en el que la moneda mexicana se devaluó más de 2000%.

Con Carlos Salinas de Gortari el desplome fue del 36 por ciento; con Ernesto Zedillo fue de 182%; en la administración de Vicente Fox fue de 15.5%, mientras que con Felipe Calderón fue de 5.3% y con Enrique Peña Nieto fue de 43%.

“Seguimos manteniendo el primer lugar en cuanto a la fortaleza del peso con relación al dólar (...) hemos recuperado la fuerza del peso. Se ha apreciado en 13.2% el peso en el tiempo que llevamos en el gobierno”, mencionó.

El mandatario añadió que al corte de mayo se registró un aumento en la creación de nuevos empleos; al quinto es de este año se registraron 21 millones 862 mil 998 de empleos, un millón 249 mil 373 más que en 2020.