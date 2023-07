Quadri asegura que puede participar en proceso presidencial, pese a registro por violencia de género

Gabriel Ricardo Quadri de la Torre también buscará inscribirse en el proceso de Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, esto, pese a que hace un año se haya emitido una sentencia por violencia política en razón de género en su contra.

Fue en 2022 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Quadri quedara inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el Instituto Nacional Electoral (INE) por dos años nueve meses.

Asimismo, este año fue aprobada la ley 3 de 3 en contra la violencia de género, y entró en vigor el pasado 30 de mayo; ésta indica que agresores no podrán aspirar a un cargo público por elección popular y, el año pasado, Salma Luévano acusó a Quadri de utilizar lenguaje discriminatorio en contra de las personas transgénero.

Pese a ello, el panista señaló que aún mantiene sus derechos políticos, y puede participar en la contienda de la coalición opositora.

“Es mentira que esté yo ‘vetado’ para participar en el proceso del Frente Amplio. El tribunal electoral determinó que tengo a salvo mis derechos políticos, y mi modo honesto de vivir. Lo único que hice fue defender a las mujeres y a los niños de la ideología transgénero...”, detalló a través de sus redes sociales.

Momentos después, aclaró que, en su caso, no fue sancionado por violencia política en razón de género, sino, “que se estableció mi inscripción en el registro del INE como medida reparatoria, muy distinto a una sanción”.

“Del mismo modo, aclaro que no he sido sancionado por ningún delito ni cuento con proceso penal alguno, por lo que mi derecho a participar está garantizado y no podría restringirse por el Comité Organizador ni por los partidos que integran el frente, ya que no pueden ir más allá de la Constitución”, aseveró.