‘No hay ningún hombre detrás de mí’, dice Xóchitl Gálvez sobre comentarios de AMLO

Fue durante la “mañanera” de AMLO que se “destapó” a Gálvez como la representante de la oposición para la elección presidencial de 2024, comentario que enfureció a la senadora, quien llamó al presidente “machista”.

“Obrador no es feminista, es misógino y machista, no se puede referir a mí de esa manera [...] Me he enfrentado a muchos machos como él, a muchos los he vencido, no es problema. Es increíble que el presidente use todo su poder para ponerse contra mí”, dijo.

