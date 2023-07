Rumbo a 2024, Alito Moreno ‘les va a volver a fallar’, dice Osorio Chong tras renuncia al PRI

Tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Miguel Ángel Osorio Chong sigue lanzando comentarios hacia el actual dirigente de la bancada, Alejandro “Alito” Moreno, aseverando que su abandono fue un acto de congruencia ante la gestión del líder tricolor.

Durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Chong señaló que “Alito” lo ha perdido todo, algo que habría quedado, según él, durante las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.

“Los resultados que ha tenido en la dirigencia del partido, lo peor de la historia. Ha perdido todo, absolutamente todo. Y el cinismo de decir, además, que la pasada elección donde se perdió el Estado de México, dice que le fue bien... Suma la votación del Estado de México y la de Coahuila, y entonces tuvieron más votos que el gobierno. No, no, no, se perdió el Estado de México”, dijo.

Apuntó que todo fue por la “imprudencia” de Alejandro Moreno, “de no haber permitido que saliera en buen momento la candidata Alejandra del Moral, el no haber permitido que se desarrollara bien el proceso y hacer un escándalo político, en pleno proceso electoral, en el Senado de la República, que impactó en la elección”.

Por ello, Chong consideró que este fue el mejor momento para deslindarse del PRI, antes de que “lo abandonen muchos miles de priístas más”. Enseguida, también arremetió sobre las próximas elecciones presidenciales de 2024.

“Les va a volver a fallar. Les falló el año pasado, les falló en temas legislativos, les falló en acuerdos y les va a volver a fallar [...] Nosotros no podemos seguir siendo parte de un partido donde él es el dirigente”, acusó.