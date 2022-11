En un escrutinio muy ajustado, republicanos ganaron terreno pero no tanto como se tenía pensado

WASHINGTON, EU.- Los demócratas y republicanos midieron fuerzas a dos años de gobierno de Joe Biden. Los estadounidenses acudieron a las urnas para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores. Los comicios legislativos de medio mandato generalmente se traducen en malas noticias para los ocupantes de la Casa Blanca, quienes ven cómo sus partidos son castigados.

Ayer, sin embargo, Biden parece haber salido bien librado pues se creía que una “ola roja” pronosticada por Donald Trump iba a barrer con un débil mandatario de baja aprobación. Los republicanos comieron terreno a los demócratas en el Congreso, pero no tanto como se pensaba y con una dura batalla de por medio. Los conservadores se han colocado en buena posición para controlar la Cámara de Representantes, pero la lucha por el Senado parece lejos de concluir.

Cámara de Representantes

Anoche, los republicanos habían arrebatado a sus contrincantes siete asientos en la Cámara Baja, controlada por los demócratas desde hace 2019. La cifra mágica para controlar el recinto del Capitolio es de 218. Ambos partidos estaban aún lejos de este número.

Aún así, el congresista republicano Kevin McCarthy, quien se convertiría en el líder de la mayoría si los conservadores triunfan, mostró un enorme optimismo.

“Cuando se despierten mañana seremos mayoría y Nancy Pelosi será historia”, dijo McCarthy a sus seguidores en Bakersfield, California. Su buena cara se debía a un puñado de elecciones, entre ellas un distrito de Nueva York que los republicanos conquistaron esta noche y que Biden ganó hace dos años por 17 puntos.

También ganaron cuatro distritos en Florida y prometió barrer en Iowa. “Son ganancias históricas... estamos expandiendo este partido”, dijo.

A pesar de esto, los demócratas resistieron el embate en lugares donde se pensaba iban a ser borrados, especialmente en Ohio, Carolina del Norte y el sur de Texas. “La ola roja no sucedió. Los republicanos y los independientes se quedaron en casa. No se quejen de los resultados si no hacen su parte”, escribió en Twitter Mayra Flores, una republicana de Texas que buscaba volver a Washington y fracasó en el intento.

SENADO

La configuración de la Cámara Alta se juega en una decena de contiendas. De estas dependía romper la igualdad a 50 senadores entre demócratas y republicanos, y donde la vicepresidenta Kamala Harris puede romper el empate con su voto.

Los demócratas consiguieron anoche una de las batallas más codiciadas de la jornada. Fue en Pensilvania, donde John Fetterman se impuso por 60 mil votos a Mehmet Oz para suplir una senaduría que estaba en manos de los republicanos.

La composición del Senado está a la espera del recuento en Nevada, donde Catherine Cortez Masto, la única senadora latina en Washington, debe mantener su asiento para que los demócratas no pierdan el Senado. Cortez Masto ha tratado de rebajar la tensión diciendo que los resultados se conocerán “en varios días”.

Lo mismo pasará con Georgia, donde el demócrata Raphael Warnock iba a la cabeza frente a Herschel Walker por sólo 31 mil votos.

AVANZAN NEGACIONISTAS

Aunque los demócratas tuvieron un mejor desempeño del que se esperaba, los republicanos que han puesto en duda las elecciones y los resultados de hace dos años también consiguieron victorias importantes.

Según un recuento de The Washington Post unos 150 candidatos negacionistas habían triunfado hasta esta medianoche. La mayoría de estos estarán en la Cámara de Representantes, un sitio que fue testigo del asalto del 6 de enero de 2021.

Entre quienes reniegan de los resultados de hace dos años se encuentran el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien salió reforzado tras una robusta victoria; el senador Rand Paul, de Kentucky, y Greg Pence, por Indiana, hermano del vicepresidente de Trump, Mike Pence.

Otros candidatos que han servido de altavoces a teorías del complot sin fundamento o mentiras han perdido. Destacan principalmente Doug Mastriano, quien buscaba ser gobernador de Pensilvania, y Kari Lake, una expresentadora televisiva de Arizona, quien fue apoyada por Trump.

(Con información de El País)