¿Quién es la doctora Ana Ceci y de qué político es hija?... por qué causó enojo en la 4T (video)

En redes sociales se viralizó una joven doctora llamada Ana Ceci, quien argumentó que sí hay médicos especialistas en el país, pero no hay plazas para que ellos trabajen.

En su video, la profesionista de la salud cuestionó la afirmación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que las plazas para médicos están en zonas rurales, e hizo un llamado a que más médicos se sumen a un movimiento para visibilizar a las y los mexicanos que forman parte del gremio.

“No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar (...) pero me dirán: ‘es que no necesitamos genetistas’, ¿y mis compañeros que salieron de cirugía, ginecología o pediatría? No hay plazas”, reprochó en su video.