¿Quiénes son los ex secretarios de “El Bronco”? Va Samuel García por ellos

Tras una semana de la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime N “El Bronco”, el actual mandatario Samuel García Sepúlveda aseguró que su administración va por los ex Secretarios, también conocidos como “los tres Manueles” y una exfuncionaria de Coahuila.

Durante su conferencia “Nuevo León Informa”, y sin mencionar sus nombres, García Sepúlveda dejó a entre ver que va por Manuel González, ex secretario general de Gobierno; Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable y ex titular de ISSSTELEÓN; Manuel de la O Cavazos, ex secretario de Salud y María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación y exfuncionaria de Coahuila.

Sostuvo que “es interminable la corrupción que había en el gobierno anterior”. Así como hizo referencia a la detención de “El Bronco” y la posible persecución “el principal responsable hoy está tras las rejas, pero me faltan muchos ex secretarios, empezando por el de gobierno, que fue gobernador sustituto en las Broncofirmas; y me falta el de Movilidad (Desarrollo Sustentable): y el de Salud; y la de Educación... y ahí vamos”.

Sin embargo, no quedó solo en los señalamientos, también aseguró que “algunos ex secretarios y proveedores” están pidiendo ser “testigos protegidos” para denunciar cómo pedían recursos “más arriba”, aunque evitó dar detalles sobre la investigación.

¿QUIÉNES SON LOS EX SECRETARIOS DE “EL BRONCO”?

Manuel González