Rechaza AMLO que sus declaraciones influyan en el proceso electoral

“Pero el artículo dice que no tiene que influir en la equidad de la competencia entre partidos” , insistieron los medios de comunicación.

“No, porque no estoy llamando a votar por nadie”, afirmó.

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está influyendo en el proceso electoral rumbo a 2024 y no está haciendo como acusan los líderes del bloque opositor

“No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transfiguración del país y esto lo he dicho desde siempre que es un bloque conservador muy corrupto”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se van a revisar nuevos libros de texto gratuitos’... AMLO abrirá conferencias por la tarde con expertos y la secretaria de la SEP

“Estoy advirtiendo es de que quieren los corruptos, los que saquearon a México regresar a hacer lo mismo. No, no, no somos iguales, y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar pues lo tiene que denunciar”, declaró el mandatario.

Estas declaraciones ocurren pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) impusiera al mandatario la medida cautelar de no pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024 ni en contra de sus adversarios.