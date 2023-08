Rechaza AMLO uso de la fuerza que propone DeSantis contra el narcotráfico

“Si tienes a alguien que viene con fentanilo en la mochila, eso es lo último que van a poder hacer porque vamos a dejarlos completamente muertos en la frontera. Ya no aguantamos más”, declaró el republicano durante el foro The Gathering.

Ante estas expresiones el presidente afirmó que la postura antinmigración de DeSantis le están costando una caída en las encuestas de aprobación, que obteniendo un 14.6 por ciento en el promedio en las mediciones de Real Clear Politics de la interna de los Republicanos frente a los 21.3 puntos porcentuales que obtuvo cuando anunció su candidatura en mayo pasado.

“He estado viendo encuestas y, con todo respeto, no levanta, porque tiene una política antiinmigrante, una política inhumana, discriminatoria, y los estadounidenses no ven bien eso, la mayoría del pueblo no ve bien eso”, comentó el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo federal cuestionó también el cerco de boyas que colocó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río Bravo y sus expresiones en contra de los migrantes.

“Tiene que ver mucho con la temporada, con el que va a haber elecciones en Estados Unidos y ya están queriendo culpar a México, que por la migración, que por el fentanilo, que por el tratado (comercial), pero no les da resultado”, añadió.

Por otro lado, reconoció las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en favor de las personas en esta condición.

“Es el primer presidente de los últimos tiempos que no hace muro, todos los demás, republicanos o demócratas, hacían su tramo de muro, también por publicidad”, puntualizó.