Detalló que se trata de un estímulo para compañías relacionadas a las energías limpias, la industria automotriz para autos eléctricos, los semiconductores y los chips.

“Cuando hablo con él (Elon Musk), me habla de las baterías y le digo ‘bueno, sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no, no podríamos, además no va de acuerdo con nuestras políticas’”, recordó.

“Él se ríe y le digo, ‘pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo”, relató el presidente en “La Mañanera”.