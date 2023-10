¡Regresa vigencia de 1 año!: Trámite de VISA en México sufre cambio y aumento de precios; aquí te decimos cuáles son

La Embajada de Estados Unidos en México ha anunciado un cambio significativo en el proceso de solicitud de visa americana que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2023. Estos cambios afectarán a las tarifas de las visas de no inmigrante, que incluyen visas de turista, estudiante y de trabajo temporal. Aquí te proporcionamos la información esencial que necesitas saber si estás planeando iniciar este proceso.

La modificación más destacada implica que el pago de la tarifa de la visa tendrá una vigencia de un año a partir del momento en que se realiza el pago, durante el cual debes programar tu cita con un oficial consular, informó la Embajada.

La Embajada de Estados Unidos en México ha comunicado: “A partir del 1 de octubre, las tarifas de las visas de no inmigrante volverán a tener vigencia de solamente 365 días. Si has pagado la tarifa antes del 1 de octubre de 2022, eso significa que esa tarifa ya no va a tener vigencia.”

Para aquellos que han pagado la tarifa antes de octubre de 2022 y no han programado su cita, se establece un plazo límite que expira el 30 de septiembre de 2023. Durante este tiempo, deben visitar el sitio web designado para programar una cita que incluya la toma de datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular en la Embajada o consulado.

Sin embargo, si ya tienes una cita agendada con fecha asignada, no es necesario que efectúes ningún otro trámite adicional, según lo ha informado la Embajada.