Sansores recomendó a las legisladoras cercanas al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional a no confiar en él, afirmando que “no tiene escrúpulos” y que posee fotografías de ellas desnudas .

“Él las embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a unas les paga la renta y en fin. Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces, se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, apuntó Sansores.

“Es solo una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero hay que tener mucho cuidado”, dijo la gobernadora de Campeche, sin dar más datos.