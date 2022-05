Revelan nuevo video del tiroteo en primaria de Texas; padres suplicaron a policías

“Fue una decisión equivocada. Punto. No había excusa para ello”, reconoció McCraw.

Equivocadamente, el jefe de la policía de distrito pensó que se trataba de una toma de rehenes, no de un tirador activo, por ello, ordenó no actuar hasta la llegada de refuerzos , pese a las súplicas de cientos de padres de familia, quienes abogaban por que se entre a la instalación, sin embargo, los oficiales se enfrentaron al tirador al menos 45 minutos después .

Otro de los menores afectados, Daniel Garza de 9 años, perdió a su prima Ellie García . Mientras, la madre del menor reconoció las heróicas acciones de Elsa Abala, su maestra, pues se enfrentó a Salvador. “Personalmente no puedo agradecer suficiente a la maestra de mi hijo” , dijo la madre de Daniel a ABC News. “Creo que lo que hizo salvó sus vidas”.

Según Daniel, Abala “cerró la puerta rápidamente y estaba corriendo y le dispararon. Se tiró al suelo y estaba haciéndose la muerta”, mientras, Ramos “estaba de pie con su arma, golpeando la ventana”. Al igual que sus compañeros, Daniel se escondió bajo una mesa, donde él y otros de sus amigos guardaron silencio.

Sin embargo, la madre del menor asegura que Daniel no ha querido dormir solo en su cuarto, además, tiene poco interés en jugar videojuegos. “Cuando le pregunto por qué no quiere jugar, me dice: ‘No quiero oír balazos’”, sentenció.

Con información de El Universal.