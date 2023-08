Rezo para que venga el agua a Nuevo León: Samuel García

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda confesó a través de sus redes sociales que se despierta todos los días “rezando” para que haya lluvia en el estado por el desabasto de agua que está pasando la entidad.

El mandatario estatal adelantó que realizará una supervisión en las obras del Acueducto El Cuchillo II en conjunto con elementos del gobierno federal como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), miembros de Agua y Drenaje (AyD) y con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA).

García Sepúlveda indicó que Nuevo León “ya no está para andar poniendo veladoras” por la escasez del agua y lo mejor que se puede hacer es generar obras que garanticen el abasto del líquido.

“Estamos haciendo lo que no se hizo en 40 años. Esta obra es ejemplo de tenacidad y de colaboración. Un acueducto que debimos haber construido en 1994 (...) Y por desidia y por corrupción, gusten y manden no se hizo, como no se hicieron las presas que requería una ciudad que crecía un cuatro o cinco por ciento anual de población y que hoy es la segunda más poblada México”, mencionó.