SCJN da revés a Senado, fue omiso en nombramientos de comisionados del INAI

La mayoría de los ministros de Alto Tribunal coincidieron, contrario a lo señalado por Ortiz Alhf, que la demora y dilación de 469 días sin nombramientos de comisionados no tiene justificación alguna, por el que el Senado debe ejercer su facultad de designación.

González Alcántara, Aguilar Morales y Ortiz Mena coincidieron en que existen elementos suficiente para señalar que hay retraso excesivo y omisión del Senado; sin justificar el hecho de que se hayan designado a dos comisionados, quienes fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Loretta Ortiz Alhf planteo en el proyecto que el Senado cumplió con los aspectos reglados que obligan a realizar ciertas actuaciones para el nombramiento de los comisionados del INAI, el cual no se han logrado consensos políticos, pero ello no constituye en una violación a nuestra constitución y que no existe una inactividad total por parte del Instituto de Transparencia.

“Se declara la inexistencia de la omisión alegada de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de designar a las dos personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme al apartado VIII de esta sentencia”, se mencionó en el documento de Ortiz Ahfl.