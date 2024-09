‘Es un bravucón’, asevera Gerardo Aguado sobre Donald Trump, John Deere y la Amenaza de Aranceles

Aguado instó a no caer en la especulación y destacó que México ofrece un entorno favorable para las inversiones, por lo que las amenazas de Trump deben ser consideradas como parte de su retórica de campaña

Ante las recientes declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles de hasta el 200% sobre los productos de John Deere si la empresa traslada parte de su producción a México, el diputado panista de Coahuila, Gerardo Aguado, opinó que el candidato es un “bravucón” que solo cumple la mitad de lo que dice.

Aguado comentó que es importante no caer en la especulación, pero también advirtió que los dichos de Trump suelen ser parte de su dinámica de campaña. “Es un polarizador nato que le gusta confrontar”, señaló, y agregó que México no puede bajar la guardia ante lo que considera un “autócrata”. El diputado enfatizó que, aunque Trump puede lanzar amenazas, muchas de sus declaraciones no se concretan en la práctica.

“Incrementar aranceles no le conviene, ya que México ofrece facilidades y un Estado de Derecho que atrae inversiones”, explicó Aguado. También destacó que John Deere, al estar bien establecida en el país, goza de garantías que le permiten operar cómodamente. Por lo tanto, el diputado considera que las amenazas de Trump deben ser vistas como parte de su discurso de campaña y que es fundamental mantenerse alerta ante su comportamiento.