Se lanzan usuarios contra Federica Quijano, de Kabah, por votar a favor de la reforma eléctrica

Asimismo, hubo quienes recordaron que semanas atrás, Quijano Tapia confesó en Twitter que “no conocía al 100” la reforma energética, pese a haber asistido a casi 100 foros.

“Yo no me escondo jamás lo he hecho, estaré ahí el martes y escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedarás mal con alguien”, dijo la diputada en su momento.