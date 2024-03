Secuestro de ecuatorianos en Chiapas; ‘ya fueron liberados 19 de los 95’, según ONG

El gobierno de Chiapas informó que atendió la denuncia sobre el “supuesto secuestro” de 95 migrantes ecuatorianos en las inmediaciones de Tapachula, luego de que la organización 1800 Migrante alertara sobre este suceso.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, el Grupo Interinstitucional conformado por fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, el pasado jueves se atendió la denuncia, realizando diversos operativos e investigaciones, sin que se encontraran indicios; sin embargo, dijo que continúa con las acciones para seguir atender el reporte.

En ese sentido, añadió que la noche del jueves se realizaron acciones operativas y de investigación en Puerto Chiapas, en Tapachula, luego de que en redes sociales se alertara de la presunta presencia de migrantes privados de la libertad, confirmando como negativa esa información.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas también informó sobre este hecho, y apuntó que a través de la Fiscalía Antisecuestro dio inicio a investigaciones correspondientes.

Agregó que recibió la denuncia por parte del Cónsul General de la Embajada de Ecuador en México, quien manifestó que el 20 de marzo fueron contactados por un ciudadano ecuatoriano quien, de forma anónima, reportó el secuestro de un grupo de ecuatorianos en Tapachula, enviando la ubicación donde presuntamente estaban las víctimas.

Tras el reporte, Policías de Investigación adscritos a la Comandancia Operativa de la Fiscalía Inmigrantes, se abocaron a la búsqueda de los migrantes, arribando al lugar donde arrojaba la ubicación enviada, realizando la revisión de dos inmuebles, sin localizar a ninguna persona que estuviera privada de su libertad.

Por otro lado, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en entrevista con Teleamazonas se refiero a este tema.

“Hemos hablado permanentemente incluso hasta ayer en la noche con las autoridades, no tienen registro de ello, no hemos sido informados en el Ecuador sobre ningún secuestro hasta este momento; no descarto que en las próximas horas venga algo, pero hasta ayer en al noche ni la autoridad mexicana ni las ecuatorianas teníamos información al respecto”.

Según la organización “1800 Migrante”, hubo un operativo de rescate en el sector Puerto Madero, particularmente en una bodega donde supuestamente estuvieron los secuestrados, la cual ya se encontraba vacía.

“Luego del operativo de las autoridades mexicanas, localizaron a 19 migrantes que están bajo custodia del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas”.

Afirmó que durante la mañana del viernes se realizó un nuevo operativo de búsqueda en la misma área, ya que la organización comunicó que varios ecuatorianos estaban escondidos entre los matorrales alrededor de la bodega donde estuvieron secuestrados, “ya han ubicado a varios de ellos”.

“Existen familias ecuatorianas que indican que hay hasta infantes desaparecidos en esta región de Chiapas”, insiste 1800 Migrante.

La organización informó el pasado jueves que familiares de los secuestrados recibieron llamadas de los presuntos captores para exigirles dinero para su liberación.

William Murillo, de la organización “1800 Migrante” y quien se dedica a la asesoría legal a favor de sus connacionales detalló que, de acuerdo a los primeros testimonios de los familiares, los migrantes fueron plagiados por un grupo armado, horas después de haber salido de la ciudad de Tapachula.

