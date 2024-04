Seguirá avanzando el país si desterramos la corrupción: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que México puede seguir avanzando si se destierra la corrupción del Gobierno Federal, uno de los principales problemas que afecta al país.

“Se llegó a decir cuando engañaron que iba a haber un cambio decían: que regresen los que robaban, porque robaban, pero sabían y estos roban y no saben, los que estaban antes”, mencionó.

Durante “La Mañanera” el titular del Ejecutivo recordó que era mucho contubernio entre poder económico y el poder político, porque el Gobierno estaba a servicio de una banda de malhechores dedicados a saquear al país.

“Eso hay que eliminarlo aunque no les guste y seguir manteniendo autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política”, mencionó el presidente.

López Obrador insistió en que para combatir la corrupción se debe tener autoridad política.

“México no puede ser un país de uno cuantos, el gobierno es de todos ricos, pobres, católicos, no creyentes, no puede haber un gobierno faccioso, el gobierno es de todos y definir las reglas de la convivencia”, añadió.