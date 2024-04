Comisión ratificó aval a Fondo de Pensiones, podría ser aprobado el lunes

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen que ya había avalado el pasado 15 de abril, relacionado con la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), y lo envió de nuevo al Pleno del órgano legislativo, donde será votado y eventualmente aprobado el próximo lunes.

Luego de que el miércoles se tomara la decisión de devolver a la mencionada Comisión el dictamen, tras descubrirse que la versión que se aprobó el lunes era diferente a la publicada en la Gaceta Parlamentaria, el jueves se reunieron los integrantes de ese organismo para reponer el procedimiento.

Aunque los legisladores morenistas y de partidos aliados buscaron que simplemente se ratificara el dictamen, la oposición exigió que el tema fuera discutido, por considerarlo como un error grave que debía analizarse, además de determinar al responsable del fallo, que ambos lados le atribuyeron a “duendes legislativos”.

El panista Santiago Torreblanca señaló: “me siento enojado, decepcionado y preocupado. Yo pensaba que el error había consistido en que, al mandar el dictamen a la Mesa Directiva para publicarse, se había usado una versión previa, pero estuve comparando el dictamen aprobado y el subido a Gaceta, y no tienen absolutamente nada que ver”.

De igual forma, señaló que “me está preocupando mucho la guerra de versiones: urge saber quién miente y quién dice la verdad. Se pierde la confianza en el proceso legislativo, y urge que haya responsables. Esto es el desmoronamiento de la confianza en el órgano legislativo y lo vicia tanto, que cualquier resultado debería estar acarreado de nulidad”.

En contraposición, Lilia Aguilar (PT) consideró que, aunque lo ocurrido el miércoles “es un error en el proceso legislativo que se tendrá que investigar”, también estimó que “se está tratando de sacar raja política de esta situación, porque la oposición está en contra de darle pensión digna a los trabajadores”.

Tras poco más de una hora de intervenciones de diputados en un sentido y en otro, finalmente se determinó que el punto estaba suficientemente discutido, y posteriormente se aprobó por 17 votos a favor y 10 en contra la ratificación del dictamen que había sido avalado el lunes 15 de abril.

Para evitar nuevas suspicacias con respecto a la autenticidad del documento aprobado hoy, se acordó que todos los integrantes de la Comisión firmaran cada una de las 109 hojas del documento, y así evitar la aparición de nuevos “duendes” que lo modifiquen en su camino al Pleno de la Cámara de Diputados.

EL “DUENDE LEGISLADOR NOCTURNO”

Entrevistada al término de la sesión extraordinaria, la presidente de la Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisneros Luján, afirmó que los diputados integrantes de la misma pudieron constatar que el documento aprobado el 15 de abril es el mismo ratificado ayer.

Por otro lado, aunque consideró “absolutamente correcto que se haga la investigación correspondiente” sobre quién fue el responsable del fallo, indicó que “nosotros no somos los encargados” de esa indagatoria, sino las instancias que determine la Ley Orgánica de la Cámara.

-- ¿A poco si tienen dudas de en qué tramo de traslado (del dictamen a la Mesa Directiva) pudo haber esos errores?, se le preguntó.

-- Déjeme que se hagan las investigaciones. Con muchísimo respeto no voy a entrar en esa discusión hasta que no existan las investigaciones. Ayúdenos a bien informar a la población, porque en buen plan, lo que menos le importa a la población en este momento es en dónde estuvo el tramo de la diferencia....

-- No, ¡sí le interesa!

-- Es importante, no quiero decir que no. Tan es importante que acabamos de sesionar para eso, pero me parece que la gente lo que quiere saber es de qué se trata este Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Por su parte, Torreblanca advirtió que había “muchísimas” diferencias entre el dictamen originalmente aprobado el lunes anterior y el que se llevó al Pleno de la Cámara el miércoles, y subrayó que una de las más importantes era que “habían eliminado la exclusión de que las cuentas activas (de Afores) no sean traspasadas” al FPB.

Una más, dijo, es que en el documento modificado mencionaban que el fideicomiso público que administraría los recursos del FPB formaría parte de la Federación. “¡Ah, caray!, hasta con redacciones muy raras; yo creo que ese duendecillo hizo los cambios medio borrachín”, ironizó el panista.

Además, “en el dictamen que votamos (el 15 de abril) dijimos que iba a haber coordinación del IMSS, el Infonavit y de la Consar para informar un año antes a los trabajadores, (pero) al duende no le gustó la Consar y la quitó. Yo creo que el duende está medio peleado con alguien de la Consar; habrá que revisar con quién”.

Torreblanca enfatizó que “estaban votando algo que nunca nadie había conocido. Uno se queda confiado en qué fue lo que uno discutió y votó. Ahora por miedo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer lo que estamos haciendo ahora: los diputados vamos a firmar cada hoja de cada dictamen porque ya no hay confianza”.

Luego de insistir en que la redacción que se llevó el miércoles al Pleno era “completamente novedosa”, debido al “duende legislador nocturno”, recalcó que debe determinarse quién fue el responsable del error.

“El diputado (morenista Ignacio) Mier y la secretaria de Gobernación (María Luisa Alcalde) dijeron que el error había sido de la comisión, del secretariado técnico, y aquí esta comisión asegura que fue la Mesa Directiva. Alguien miente. Si se va a hacer una investigación, debe ser expedita, porque no nos podemos quedar con esa duda: o miente la secretaria de Gobernación, o miente el diputado Mier, o miente la Comisión”.

Con información de La Jornada