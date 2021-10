CDMX.- Pese a que la semana pasada, luego de comparecer ante la FGR, a los científicos y exfuncionarios del Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se les dijo que tendrían “en pocos días” una copia digital de la carpeta de investigación armada en su contra por cuatro delitos, esto no ha sucedido.

A finales de septiembre, la Fiscalía Alejandro Gertz Manero inició un proceso contra 31 miembros de la comunidad científica, a quienes se les acusó de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Ante esa situación, agraviados solicitaron conocer la carpeta de investigación. Fue hasta la semana pasada que pudieron conocer el documento de cientos de páginas.

Gabriela Dutrénit, excoordinadora del FCCyT, dijo que para poder revisar a fondo, pidió una copia digital: “Me dijeron que en pocos días me la iban a mandar. Mencioné que si en una semana y dijeron que no, que no tanto”. Sin embargo, aún no tiene la copia y se dice “ansiosa”.