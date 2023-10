Si existe el estado judío de Israel, conflicto con Palestina no se solucionará: politólogo saltillense

“Sin solución mientras siga existiendo el estado judío de Israel”, fue como calificó el saltillense y politólogo por la Universidad de Texas, Luis Carlos Jaime, al conflicto armado internacional entre Israel y Hamas.

En entrevista para VANGUARDIA señaló que el problema de fondo es que los ciudadanos de Israel “viven en un Estado exclusionista” que no permite la participación activa de otros ciudadanos árabes.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las imágenes más dramáticas que deja la guerra de Israel con Hamás

“La fundación de ese mismo país está basado en, entre otros temas, la ocupación ilegal de territorios palestinos. Entonces no hay ningún viso de solución a esto y es pues es una crisis más de las muchas que se han dado a lo largo de las décadas que no se va a resolver. Y que por el contrario cada vez está agravando más porque no se resuelve el problema de fondo”, explicó el especialista en terrorismo por la Universidad de Norwich.

Explicó que fueron ilegales los ataques de Hamas hacia civiles inocentes -como el perpetrado al concierto ‘Trive of Nova’ cerca de la Franja de Gaza donde se encontraron cerca de 260 cadáveres-, al que interpretó como un mensaje de terrorismo psicológico.