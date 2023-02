Aquí hay una razón más para comenzar con un fuerte apretón de manos.

Tener un agarre débil podría ser un presagio de una muerte prematura, según un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Michigan.

El estudio relaciona la fuerza de agarre con un mayor riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad, incluido el cáncer.

Un agarre flojo, dijeron los investigadores, puede ser un signo de debilidad muscular general, un factor conocido de muchas enfermedades degenerativas.

“Dados estos vínculos, la fuerza de agarre ha sido etiquetada como un ‘biomarcador del envejecimiento’; y, sin embargo, las vías que conectan la fuerza de agarre con las consecuencias negativas para la salud no están claras”, escribieron los autores en su nuevo informe, publicado en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Los investigadores seleccionados siguieron a mil 275 hombres y mujeres en el transcurso de 8 a 10 años, que tenían alrededor de 70 años durante ese período.

Luego usaron algo llamado dinamómetro de resorte Smedley, un dispositivo que mide la fuerza de agarre, para evaluar a los participantes cada dos años. Después de apretarlo dos veces con cada mano, se registró su resultado más alto para el estudio.

Además, los investigadores también tomaron una muestra de sangre del participante para estudiar los niveles de metilación del ADN en cada participante. Tener un aumento en la metilación de su ADN o tener demasiada puede afectar su riesgo en desarrollar enfermedades como el cáncer y otras enfermedades cardiovasculares.

La metilación del ADN está estrechamente relacionada con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad, de acuerdo con los expertos.

La metilación del ADN se puede definir como un tipo de reacción química en su cuerpo donde una “pequeña molécula” llamada grupo metilo puede ingresar a su ADN, según el Instituto Nacional del Cáncer. Parte de la metilación es una parte normal y necesaria del desarrollo y el mantenimiento del ADN, pero también pueden ocurrir mutaciones durante el proceso.

Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron que había una correlación entre la fuerza de prensión normalizada y la aceleración de la edad del ADN tanto en hombres como en mujeres, lo que significa que las personas con menor fuerza de prensión tenían más metilación del ADN.

“Se necesita investigación futura para comprender hasta qué punto la edad [de la metilación del ADN] interviene en la asociación entre la fuerza de agarre y las enfermedades crónicas, la discapacidad y la mortalidad temprana”, escribieron.

Sin embargo, el estudio sugirió revelar que podría haber una manera de combatir este fenómeno, y eso es asegurándose de tener músculos fuertes, lo cual se puede lograr a través del ejercicio.

“La preservación de la fuerza muscular puede influir positivamente en el envejecimiento saludable al proteger contra la aceleración de la edad del ADN”, se lee en el estudio.