En reiteradas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que el sistema de salud que ha implementado en su administración garantizará el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos, asegurando que es un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

“No va a haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca”, expresó.