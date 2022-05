$!SJCN revisará sentencia de Juana Hilda Lomelí, implicada en caso Wallace

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó ejercer su facultad de atracción para revisar un juicio de amparo presentado por Juana Hilda González Lomelí, acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace.

La resolución fue aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte con cuatro votos a favor de las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra de la facultad de atracción y recordó que ha votado en el mismo sentido en otros seis juicios de amparo que están relacionados con este caso.

La facultad de atracción se ejerció porque el asunto reviste de importancia y trascendencia, de acuerdo con la resolución relativa al juicio de amparo directo 34/2021 que se encontraba radicado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.

No obstante, la facultad de atracción por parte del máximo tribunal todavía no representa una resolución de fondo. Ahora, la Secretaría General de Acuerdos de la Primera Sala deberá turnar el expediente del este amparo a uno de los cuatro ministros que votaron por la intervención de la Corte, con el fin de que la ponencia de alguno de ellos elabore un proyecto de sentencia que revise la condena de 78 años de prisión que un juez federal le impuso a Juana Hilda González Lomelí por su presunta participación en el caso Wallace.

El ministro que elabore el proyecto de sentencia no está obligado a pronunciarse sobre la libertad o culpabilidad de la mujer imputada, por lo que tampoco se puede prever el sentido de su resolución.

La resolución de la Primera Sala de la Corte provocó la molestia de Isabel Miranda de Wallace, quien no dudó en acusar al ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de “vender” el proceso penal que se sigue contra los presuntos secuestradores de su hijo por cuestiones “políticas y económicas”, pero sin presentar una sola prueba de sus dichos.

“Hace casi 17 años secuestraron y mataron a mi hijo (Hugo Alberto Wallace), no he dejado un sólo día de luchar por encontrar justicia para él, porque no tuvimos siquiera un lugar donde depositar su cuerpo. Hoy la Suprema Corte de Justicia sabremos de qué lado está, si del lado de la corrupción o del lado de la justicia. Hago un llamado a los ministros y ministras de la Primera Sala a que analicen jurídicamente el caso de mi hijo y que no se dejen presionar por el ministro presidente Arturo Zaldívar”, afirmó.

La modelo y bailarina Juana Hilda González Lomelí fue detenida hace 16 años por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hecho ocurrido en 2005.

La defensa de Juan Hilda argumenta que desde su detención registrada el 9 de enero del 2006, su clienta ha sido víctima de violencia, tortura y abuso sexual, acusada de ser cómplice del expolicía César Freyre Morales por el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

En 2011, un juez federal condenó a 78 años de prisión a Juana Hilda González por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.