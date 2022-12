TE PUEDE INTERESAR: Caso Von Roehrich no es persecución política, asegura Sheinbaum

El vocero de la institución, Ulises Lara , dijo que no era necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando .

”Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales.

”Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal”, expuso Lara.

