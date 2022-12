Emiten orden de aprehensión contra el diputado panista Christian Von Roehrich

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscan a Christian Von Roehrich, ex alcalde de la delegación Benito Juárez y actual diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), por los delitos de corrupción inmobiliaria.

Cabe destacar que el Congreso local no le otorgará fuero común, por lo tanto, las autoridades capitalinas podrán proceder contra Christian Damián Von Roehrich, ya que “en la CDMX no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, puesto que los legisladores no cuentan con fuero constitucional”.

El Gobierno de la Ciudad de México el pasado viernes 2 de diciembre dio a conocer que eran 130 inmuebles de la demarcación los que violaban el uso de suelo, puesto que excedían el número de niveles permitidos, lo cual representaba más de 7 mil 142 millones de pesos, según la información proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa.