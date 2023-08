Solicita Xóchitl Gálvez a la FGR acceso a carpetas en su contra

CDMX.- La senadora y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de solicitar que se le muestren las carpetas de investigación que existen en su contra.

La legisladora pide que sean aclarados los supuesto delitos por las que fue acusada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha compartido un cruce de señalamientos.

Gálvez entregó un documento a la fiscalía en el que solicita un informe sobre las denuncias que pesan en su contra en la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción.

“Ya se da por hecho el enriquecimiento ilícito. Prefiero venir a preguntar de qué se me acusa, tener acceso a las carpetas de investigación y presentar todas las pruebas que la autoridad me pida, incluso hasta el último peso de mis estados de cuenta”, dijo al arribar a las instalaciones de la FGR.

Xóchitl Gálvez considera que los señalamientos en su contra por la operación y los contratos de su empresa High Tech Services, son parte de un intento de desestabilizar sus aspiraciones presidenciales.

“Eso intentan, pero se van a encontrar con una mujer entrona, valiente, con la conciencia tranquila. No me van a encontrar nada indebido. Y vengo porque no quisiera que se piense que no doy la cara y aquí estoy en la fiscalía y estoy dispuesta a que la FGR me investigue de cabo a rabo”, expresó.