‘Solo hay uno sin apoyo, los demás están bien’: Ana Guevara niega rechazo de apoyo a deportistas

“Pero el resto están bien, han viajado, se han atendido sus necesidades , tienen sus apoyos, sus equipos multidisciplinarios, lamentablemente no podemos violentar el marco legal para dar pauta a otra situación (con nadadores y clavadistas)”.

En palabras de la directora: “Nomás hay uno (sin apoyo), los de acuáticos, los demás todos están bien. Y eso no lo podemos cambiar derivado a que está controvertido el tema de la F ederación Mexicana de Natación , un Comité Estabilizador ilegal y eso es lo que tiene truncado el mecanismo de atención a los deportistas” .

ASEGURA QUE SOLO EQUIPO ACUÁTICO NO TIENE APOYO

ANA GABRIELA COMPADECERÁ EN CASO DE SER NECESARIO

Ana Guevara también fue cuestionada sobre la petición de distintos grupos parlamentarios del Senado de la República para que comparezca y explique un presunto desvío de recursos, así como la falta de apoyo a algunos atletas. En respuesta, señaló que asistirá cuando sea requerida: “Eso es parte del argot político legal, yo no estoy negada a hacerlo, el día que me llamen con todo gusto iré a transparentar lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, no hay ninguna objeción”.

La directora de la Conade destacó que su administración dejará las bases para un mayor impulso al deporte nacional en los próximos años. A pesar de los desafíos, mencionó que han logrado avances significativos en el deporte mexicano.

“Se nos fueron tres años con Covid que perturbaron muchos de los planes que se tenían, pero hemos ido poco a poco; y pues es parte de la transformación y de la reestructuración que el propio deporte acusó después de los cambios que hizo el presidente para la administración, en la forma de distribuir el recurso y la aplicación del recurso”.

Guevara concluyó afirmando que dejarán un legado sólido para la administración del deporte en México, incluyendo el censo nacional de escenarios deportivos y una perspectiva distinta de la gestión del deporte en el país.

