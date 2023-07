‘Lo respeto’, dice Dante Delgado tras decisión de Alfaro, pero niega falta de diálogo

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, sentenció que escuchó con atención lo dicho por dos gobernadores de su partido: Samuel García de Nuevo León y Enrique Alfaro de Jalisco. Aseguró que “México vive momentos en definición”.

A través de su cuenta de Twitter, felicitó al neoleonés por “el arrojo con el que ha enfrentado y derrotado a la vieja política en Nuevo León”, reiterando que lleva un gobierno con “sensatez”.

“Las decisiones que se han tomado a nivel nacional siempre han partido de lo local; hoy no podríamos estar aliados, a nivel nacional, con quienes hacen hasta lo imposible por frenar al nuevo Nuevo León”.

Enseguida, también hizo una declaración tras lo dicho por Enrique Alfaro, quien se bajó de la contienda presidencial por su partido, revirando estar en desacuerdo con algunas decisiones de su partido, especialmente, la de no formar ninguna alianza o sumarse a las ya existentes.

“Siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno. Hoy, también respeto su decisión de no ser candidato presidencial. Lo único que no comparto es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe”, dijo.