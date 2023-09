‘Su paquete no ha podido ser entregado’: Advierten sobre estafa viral por mensajes de texto

Tal es el caso de esta nueva tendencia de estafa por mensaje de texto en la que te advierten que ‘ tu paquete no ha podido ser entregado en tu domicilio’ o que los datos de tu domicilio no coinciden con los proporcionados por la página en la que realizaste la compra a la paquetería. Por lo tanto, tienes que confirmarlos.

La pandemia de COVID-19 y la necesidad de permanecer en cuarentena trajeron consigo un incremento del 90% en el uso de aplicaciones de compras en México en solo 3 meses del 2020 . Tres años después, es una tendencia que no solo se mantiene, sino que va en aumento.

En cualquiera que sea el mensaje de texto que hayas recibido, te incluirán un enlace para supuestamente darle seguimiento al caso y/o corroborar tus datos. Al acceder a este enlace, pueden obtener tus datos personales fácilmente.

¿COMÓ DARME CUENTA DE QUE SE TRATA DE UN MENSAJE DE ESTAFA?

Tanto las páginas de compra-venta exclusiva en línea, como Amazon, Mercado Libre, eBay, etc., como las compañías que cuentan con tiendas físicas y además su página en línea, como Nike, Adidas, H&M, etc., tienen múltiples candados de seguridad. Por lo tanto, sería complicado acceder a tus datos por medio de ellas.

Los mensajes de texto de estafa provienen de números desconocidos y sin origen aparente. Muy rara vez contendrán la marca o iniciarán con el nombre de algún sitio exclusivo de compras por internet. Esto se hace para no reducir las posibilidades de que sea abierto por cualquier persona que haya realizado una compra, sea cual sea el sitio. No especificarán detalles de tu pedido, y los enlaces adjuntos no corresponderán a ningún sitio oficial o seguro.