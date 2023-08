Sugiere PAN destrucción de libros de texto; PRI y PRD se unen a críticas

CDMX.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, sugirió a los padres de familia que quemen los nuevos libros de texto gratuitos o quemen las hojas que a su consideración vean que no son necesarias para la educación de sus hijos.

“Es una tragedia lo que está haciendo López Obrador con la educación y por lo tanto con la niñez. Esta acción estaría dañando no sólo ya a esta generación sino a próximas generaciones. Por lo tanto, el llamado ya no sólo es la exigencia a López Obrador; el llamado es a los padres de familia a que si les dan estos libros de texto ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas las partes que no coincidan en la educación de sus hijos simplemente sean retiradas”, indicó.

SE UNEN OPOSITORES

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), que forman la alianza “Va por México”, se pronunciaron en contra de los contenidos que comparten estos libros de texto que están planeados para comenzar a ser usados en el próximo ciclo escolar.

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, hizo un llamado a priorizar una educación de calidad como un derecho de la niñe mexicana y que el material sea revisado por personas capacitadas y experTos en la materia.

“Estamos ante un nuevo desacato presidencial a resoluciones del Poder Judicial, ahora con el contenido y distribución de los libros de texto gratuito. Ese comportamiento situado en la ilegalidad se va a profundizar y llegará hasta el 2024. Es ideologización y autoritarismo. Los maestros debieran seguir con los mismos planes de estudio y hacer a un lado la basura antipedagógica”, manifestó el presidente del PRD.