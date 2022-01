Tatiana Clouthier revela que tiene COVID-19 y trabajará desde casa

“Buenos días. Esperando todos cerrando la primer semana del año bien. Aprovecho para comentar que como compromiso de rutina, me hice prueba COVID y es positiva. Seguiré trabajando desde casa”, escribió en Twitter.

En Twitter, Ortega afirmó que hasta el momento se encuentra bien y con síntomas leves por lo que permanecerá aislada y bajo indicaciones médicas.

“Les comparto que tuve algunos malestares, por protocolo me realizaron una prueba y desafortunadamente he dado positivo a Covid19. Me encuentro bien, por el momento solo tengo síntomas leves. Permaneceré aislada y siguiendo las indicaciones médicas”, publicó.

Junto a ella, otros legisladores federales que han dado positivo a coronavirus en los últimos días son: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Mendoza, diputado del PRI, el panista Mario Riestra Piña, entre otros.

México acumuló hasta este jueves 4 millones 55 mil 95 casos y 299 mil 933 muertes por COVID-19, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Salud.

Con un registro de 25 mil 821 nuevos contagios y 128 decesos por el virus en el último día.

El país no rebasaba los 25 mil contagios reportados en un día desde el 11 de septiembre de 2021, en que se registraron 26 mil 444 casos.