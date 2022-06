‘Tendrá un costo político la moratoria constitucional’

CDMX.- La decisión de la coalición Va por México, compuesta por PAN, PRI y PRD, de aplicar una “moratoria constitucional” para no aprobar ninguna iniciativa de reforma en lo que resta de la Legislatura es un despropósito que la ciudadanía les cobrará en las urnas, advierte el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

En entrevista con El Universal, lamenta la poca seriedad de los grupos parlamentarios de oposición y que su estrategia se reduzca a decir no a lo que propongan Morena o el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un despropósito. Nosotros fuimos elegidos para legislar, para reformar la Constitución, las leyes, para emitir el marco jurídico en el país y lo que está haciendo este grupo de diputados, es decir, que no quieren trabajar, que no van a hacer lo que la gente nos pidió que hiciéramos, y lo peor de todo es que se están anteponiendo a la ruta. Todavía no hay un dictamen, todavía no hay una propuesta, todavía no se ha dado un debate sobre el tema y están en un “no vamos a aprobarlo”, y no sobre cualquier tema”, dijo.

“Yo creo que el decir no porque no, para llevarle la contraria al presidente o a Morena, que tiene la representación del pueblo, que es el grupo mayoritario, es algo que va a tener un costo. Ya vimos lo que pasó con el tema de la reforma eléctrica, ellos no quisieron apoyar que bajaran las tarifas domésticas en las escuelas, en los hospitales, para los campesinos, y tuvo un costo en las elecciones que acabamos de ver”.

Expresó su certeza de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es la persona que reúne los méritos y cualidades necesarias para ser el candidato de la 4T a la Presidencia en 2024, porque además de su capacidad es quien tiene el perfil que genera consenso tanto en el interior como en el exterior del partido.