Terror en Sonora: alumnos pecho a tierra por balacera

HERMOSILLO, SON.- Momentos de terror se vivieron en la escuela Primaria, Mariano Silva de la colonia El Sahuaral, de Empalme, Sonora, donde se registró un intensa balacera que dejó como saldo un muerto y dos heridos.

En un video se ve a una maestra de la Escuela Primaria “Mariano Silva Cortés” de Empalme, tranquilizando a sus alumnos al registrarse una balacera afuera del plantel, donde sicarios asesinaron a un hombre.

“No se muevan por favor, todos abajo, no se muevan por favor, todos abajo, no pasa nada, no pasa nada”, repetía la maestra al momento que les pedía guardar silencio.

En pocos minutos todo se volvió en un caos, padres de familia corrieron a la escuela por sus hijos.

La Secretaría de Seguridad Pública informó: “Se presentó un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo donde resultaron un abatido y dos lesionados en Empalme”.

La Secretaria de Seguridad, María Dolores del Río se comunicó con la directora de una primaria cercana al lugar de los hechos quien confirmó que los estudiantes fueron resguardados.

Sobre este hecho, la Policía Estatal confirmó que se encontraron armas de alto poder dentro de un vehículo.

Este ataque armado se dio a dos días de que un maestro de Guaymas fue apercibido por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por realizar un simulacro de balacera con sus alumnos de primaria.

Ese tipo de improvisaciones confunde, vulnera y expone en redes sociales la integridad de nuestros menores de edad, algo que no permitiremos, expuso la SEC.

CUESTIONAN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Tras conocerse los videos de la balacera, en redes sociales hubo cuestionamientos sobre la estrategia en seguridad.

Mira Andrés. Tu estrategia es un éxito. ¿Ya viste a este grupo de pequeños aspiracionistas protegiéndose de la mortal propaganda de tus adversarios? Felicidades”, escribió Víctor Trujillo, en redes sociales.