‘Todavía se ríen de cómo se está muriendo mi hijo’: padre de Octavio Ocaña va contra policías (video)

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, manifestó que fueron los policías del municipio de Cuautitlán Izcalli quienes asesinaron a su hijo y hasta se rieron de la forma en que falleció, esto en una entrevista con el comunicador José Cárdenas.

Pérez aseguró que no cree en la versión de los hechos otorgada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que indica que el actor de ‘Vecinos’ murió debido a un balazo ocasionado por él mismo.

“Claro que no, honestamente no estoy de acuerdo y lo que yo quiero es justicia para mi hijo, porque es el pan de cada día de todos los papás. Yo estoy hablando como vocero de todos los padres que han perdido a un hijo de esta manera. Ahora nos tenemos que cuidar hasta de policías, ya no de ladrones ni secuestradores”, expresó.